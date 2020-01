UNAMA-Präsident reist nach Teheran

Um die Situation in Afghanistan mit iranischen und internationalen Vertretern zu besprechen, wird Tadamichi Yamamoto eine zweitägige Reise in den Iran unternehmen.



Laut UNAMA untersuchten Yamamato und der chinesische Botschafter in Kabul vor ihrer Reise in den Iran den Friedensprozess in Afghanistan.



Zuvor hatte Yamamato die Wahlkommissionen Afghanistans vor dem UN-Sicherheitsrat aufgefordert, die jeweils erhobenen Beschwerden zu untersuchen.



Der Iran als das Land, das eine wichtige Rolle im Friedensprozess in Afghanistan spielt, hat wiederholt darauf bestanden, dass Frieden in Afghanen selbst hergestellt werden muss.

