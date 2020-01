Export von Heilpflanzen aus dem Iran beläuft sich auf 1.600 Tonnen

Seit Beginn des laufenden Kalenderjahres 1398 seien 1.632 Tonnen pflanzliche Arzneimittel in Höhe von 15 Millionen Euro exportiert worden, sagte er.



Behzad sagte, dass iranische Produkte in Afghanistan, Pakistan, in die europäischen sowie arabischen Länder exportiert werden.



Er fügte hinzu, dass Irans Auslieferungen im vergangenen persischen Jahr 1397 (vom 21. März 2018 bis zum 20. März 2019) 1.450 Tonnen betragen habe.



Ihm zufolge sind bisjetzt etwa 8425 Pflanzenarten im Iran identifiziert worden.