Yazd: Die achtgrößte Export-Provinz im Iran

Der Leiter der Industrie-, Bergbau- und Handelskammer der Provinz Yazd sagte im Gespräch mit IRNA, dass das Volumen der Ausfuhren aus Yazds im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Bezug auf Gewicht um 49% gestiegen ist.



Mohammad Reza Alamdar erklärte, dass 420 unterschiedliche Waren aus Yazd in 93 unterschiedliche Länder exportiert wurden.



Er verwies auf die Ausstellung der ECO-Mitgliedsländer - Afghanistan, Pakistan, Aserbaidschan, Turkmenistan, Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan, Usbekistan, Türkei und Iran- im Juni 2020 in Yazd und sagte, die diesbezüglichen Planungen werden im Februar durch die ECO-Vertreter gemacht werden.

