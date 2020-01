Dieser Film handelt von einem jungen Privatmann, Hamin, der seinen Militärdienst in einem Wachturm an der Grenze zwischen Iran und Pakistan leistet.

Der Film "Untimely" erhielt beim 5. Tokyo Independent Film Festival Preise für den besten Film, den besten Regisseur und die beste Kamera.

Dieser Film wird am 20. Santa Fe Film Festival teilnehmen, das für den 12. bis 16. Februar 2020 in New Mexico, USA, geplant ist.