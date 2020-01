Sobhanis Film beim Termeh-Kulturfest in München

Teheran (IRNA) - "One Kilogram of Fly Wings" unter der Regie von Reza Sobhani wird beim Termeh iranischen Kulturfest, das von 5. bis zum 7. Februar 2020 in München stattfinden wird, uraufgeführt.

Das Dokumentations- und Experimentalfilmzentrum "One Kilogram of Fly Wings" untersucht die Probleme und Nachteile der Heiratsbedingungen im Iran, beispielsweise Menschen, die inhaftiert wurden, weil sie sich nicht die Morgengabe zahlen konnten. Termeh will die große Bandbreite iranischer Künstlerinnen und Künstler, sowohl im Iran als auch weltweit zeigen. Die Zusammenführung der im Inland und Ausland lebenden iranischen Künstlerinnen und Künstler lag im Fokus der Überlegungen bei der Kuration. Diese kulturelle Veranstaltung dient nicht nur der Verständigung zwischen Deutschland und Iran, sondern auch der Bereicherung der hiesigen Kunstszene.