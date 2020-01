Iran: 6 Satelliten startbereit

„Wir haben 6 Satelliten, die startbereit sind. Die Bau-Geschwindigkeit hat zugenommen und die Startgeschwindigkeit muss auch erhöht werden. Die Universität Amirkabir hat mit dem Bau der Erdbeobachtungssatelliten mit einer Genauigkeit von etwa 1 Meter ab heute begonnen. Es ist wunderbar“, twitterte Jahromi am Sonntag.



Die Islamische Republik Iran wird eine hochmoderne Version ihrer Satelliten mit dem Namen „Zafar“ bald ins All schicken. Dies ist die jüngste Errungenschaft des Landes auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt durch die kompetenten iranischen Experten und Spezialisten. Zafar, der an der iranischen Universität für Wissenschaft und Technologie gebaut wurde, ist der jüngste hochentwickelte startbereite Satellit.