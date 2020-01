13.000 Artikel gemeinsam von iranischen und ausländischen Forschern verfasst

„Die gemeinsamen Artikel zwischen iranischen Professoren und Forschern mit ausländischen Wissenschaftlern haben in den letzten Jahren zugenommen und erreichten im vergangenen Jahr 13.719“, sagte Gholami am Samstag und verwies auf die internationalen wissenschaftlichen Errungenschaften des Ministeriums.



Die gemeinsamen Artikel zeigen die breite wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen iranischen und ausländischen Professoren, die Ankunft neuer Wissenschaften und Kenntnisse in Iran sowie die Förderung des wissenschaftlichen Niveaus der besten Universitäten im Iran, fügte er hinzu.



Gholami sagte, dass rund 45% der iranischen wissenschaftlichen Artikel in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Universitäten verfasst wurden.



Gemeinsame Artikel zwischen iranischen und ausländischen Professoren, die Studienmöglichkeiten, gemeinsame Studienführer, die Abhaltung gemeinsamer Projekte und Kurse sowie Forschungskurse für Doktoranden umfassen, nehmen jedes Jahr zwischen 15% und 19% zu.