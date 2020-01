Ahmad Masoumifar wurde vom Außenminister Mohammad Javad Zarif für das Amt vorgeschlagen und von Präsident Rouhani zum Botschafter Irans in Schweden ernannt.

Diese Wahl sollte darauf abzielen, die Wirtschaftsbeziehungen zu Schweden sowie zur Europäischen Union zu stärken.

Zuvor war er als Botschafter in Südkorea, iranischer Geschäftsträger in Malaysia und Generalkonsul in Shanghai, China, tätig.