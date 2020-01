Iranischer Film im Berlinale-Wettbewerb

"White Winged Horse" erzählt die Geschichte eines Mannes, der in seine iranische Heimatstadt zurückkehrt, die vor 20 Jahren im Krieg zerstört wurde. Er ist auf der Suche nach seiner Freundin aus Kindheitstagen, die ihm die ewige Liebe versprochen hat, wenn er als weißgeflügeltes Pferd zurückkehrt. Vergangenheit und Gegenwart überlagern sich in der poetischen Erinnerung und Vorstellung des Jungen, der er einmal war.

Der Spielfilm „Yalda, A Night for Forgiveness“ des iranischen Regisseurs Masoud Bakhshi wurde auch in das Wettbewerbsprogramm der 70. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele Berlin in Deutschland aufgenommen.