Die Massendemonstration in Bagdad gegen die US-Besatzung

Iraker aus allen Provinzen des Landes kamen früh in Bagdad an, um an der großen Demonstration gegen die US-Besatzungsmächte teilzunehmen.

Die Straßen der irakischen Hauptstadt haben die spektakulärsten Szenen mit der massiven Präsenz von Männern und Frauen erlebt, jung und alt, Millionen von Menschen, die ihre Freiheit und Unabhängigkeit und das Ende der Besatzung beanspruchen.

Die Demonstranten trugen Transparente und Parolen, in denen das Ende der Besatzung von USA gefordert wurde: "Nein zu den Vereinigten Staaten oder Israel!"