Iran: USA machen den Staatsterrorismus offiziell bekannt, indem sie den neuen Chef der Quds-Brigade drohen

Brian Hook, der US-Sonderbeauftragte für den Iran, sagte in einem Interview mit der saudischen Zeitung Asharq al-Awsat am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, Schweiz, dass das Schicksal des General Esmail Qaanis Vorgängers, General Qassem Soleimani, der am 3. Januar ermordet wurde, ihn drohe.



„Die Äußerungen dieses Offizielles sind eine offizielle Erklärung und krasse Enthüllung des gezielten und staatlichen Terrorismus durch die Vereinigten Staaten“, sagte der iranische Außenministeriumssprecher Abbas Mousavi.



„Jetzt, nach dem zionistischen Regime [Israels], sind die USA das zweite Regime, das offiziell bekannt gibt, dass es die Ressourcen seiner Regierung und Streitkräfte für terroristische Handlungen eingesetzt hat und diese auch in Zukunft fortsetzen wird“, fügte er hinzu.



Am 3. Januar wurde General Soleimani in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad auf direkte Anweisung von Präsident Donald Trump bei einem US-Drohnenangriff ermordet.



An anderer Stelle in seinen Ausführungen sagte Mousavi, dass Washingtons Drohung ein klares Zeichen für „Schwäche, Verzweiflung und Verwirrung“ unter den Beamten des amerikanischen Regimes sei.



Er verurteilte „dreiste Äußerungen und terroristische Handlungen“ der US-Führer und forderte die internationale Gemeinschaft auf, sie zu verurteilen, „weil die Fortsetzung dieses Trends früher oder später alle treffen würde“.

