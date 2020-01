Teheran (IRNA) – Die iranischen und syrischen Bildungsminister haben sich am Mittwoch in Syrien getroffen, um die Entwicklung der beiderseitigen Beziehungen in den Bereichen Kultur und Bildung zu erörtern.

Die erste Runde der Verhandlungen zwischen den Bildungsministern der beiden Länder Mohsen Haji Mirzaei und Imad Al-Azab fand heute in Syrien statt. Iranischer Bildungsminister Mohsen Haji Mirzaei reiste am Dienstag an der Spitze einer Delegation nach Syrien. Er soll sich mit dem syrischen Bildungsminister Imad Al-Azab treffen, um über die Vereinbarung, die zwischen den Bildungsministerien der beiden Länder am Ende der Reise unterzeichnet werden muss, zu diskutieren.