Iranische Athletin kämpft um Olympia-Ticket

Im Gespräch mit IRNA erinnerte Fasihi daran, dass sie in der 60-Meter-Kategorie bereits ein 7:29-Sekunden-Rennen absolvierte und einen neuen Weltrekord bei den Leichtathletik-Wettbewerben in Serbien aufgestellt hatte.



Sie drückte ihre Zufriedenheit darüber aus, dass es ihr gelungen war, ihren bisherigen Rekord auf 7:29 Sekunden zu senken.

2017 gewann Fasihi die Bronzemedaille bei der Asian Indoor Track Athletics Championship.



2012 bekam sie die Silbermedaille über 100 Meter bei den Westasiatischen Leichtathletik-Wettbewerben in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

