„Yalda, A Night for Forgiveness“ steht im Wettbewerb um den Gläsernen Bären

Der Film wird in der Berlinale Generation 14plus des Festivals uraufgeführt. Dieser Abschnitt ist ein Wettbewerbsprogramm, das sich an ein junges Publikum richtet.



„Yalda, A Night for Forgiveness“ zeigt die Zukunft einer jungen Frau, die wegen Mordes an ihrem Ehemann Nasser zum Tode verurteilt wurde. Das iranische Gesetz erlaubt es der Familie des Opfers, ihr zu vergeben. Maryams Schicksal wird von Nassers Tochter, Mona, in der populärsten Reality-Show des Landes entschieden.



Der Film ist eine gemeinsame Produktion von Iran, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und dem Libanon.



Berlinale 2020 findet vom 20. Februar bis zum 01. März 2020 statt.