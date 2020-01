Außenministeriumssprecher erklärt über die Möglichkeit des NPT-Ausstiegs durch Iran

Abbas Mousavi sagte am Dienstagabend: „Was Dr. Zarif im Parlament sagte, war ein Teil der Inhaltsangabe eines Schreibens, das Präsident Rohani im Mai 2019 an die Leiter der 4+1-Gruppe geschrieben hatte, als er die Reduzierung der JCPOA-Verpflichtungen durch den Iran ankündigte“.



Unter Bezugnahme auf die Aktivierung des Streitschlichtungsmechanismus durch E3 erklärte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif, der Iran werde den Nichtverbreitungsvertrag (NPT) verlassen, wenn das Atomabkommen vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gebracht würden.



„Wenn die Europäer einen weiteren gerechtfertigten Schritt tun, wird der Iran nach einem Schreiben des iranischen Präsidenten vom Mai 2019 in Betracht ziehen, den Atomwaffensperrvertrag zu verlassen“, sagte Zarif am Montag.



„Teheran hat den fünften und letzten Schritt unternommen, um die Verpflichtungen gegenüber dem Atomabkommen zu reduzieren, und es wird keinen weiteren Schritt unternehmen, um seine Verpflichtungen zu reduzieren“, merkte er an und fügte hinzu, dass der Iran seine ausgesetzten JCPOA-Verpflichtungen auch wieder aufnehmen würde, wenn die Europäer zu ihren Verpflichtungen im Rahmen des Atomdeals zurückkehren würden.



„Aber wenn die Europäer weiterhin mehr politische Spiele spielen, werden wir viele Optionen haben“, betonte er.