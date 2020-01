Zarif und Yusuf bin Alawi betonen die strategischen Beziehungen zwischen Iran und Oman

Omans Außenminister Yusuf bin Alawi, der sich im Rahmen ständiger politischer Konsultationen zwischen beiden Ländern zu einem kurzen offiziellen Besuch im Iran aufhält, hat sich heute Nachmittag mit Mohammad Javad Zarif getroffen.



Der Sprecher des Außenministeriums, Abbas Mousavi, kündigte gestern einen wichtigen Besuch eines Regionalbeamten in Iran an.



Der Besuch findet statt, als Zarif sich letzte Woche in Maskat mit seinem Amtskollegen aus Oman und neuem Sultan dieses Landes, Haitham bin Tariq, traf .



Vor ungefähr zwei Wochen reiste Yousef bin Alawi in den Iran, um am Teheraner Dialogforum teilzunehmen.