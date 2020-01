Gewichtheber aus 18 Ländern wollen am internationalen Wettbewerb im Iran teilnehmen

Laut dem Leiter der Gewichtheben-Delegation in der Provinz Gilan erklärten fast 1000 Gewichtheber ihre Bereitschaft, im Iran veranstaltenden Wettbewerb zu konkurrenzieren.



Asaghar Ebrahimi sagte IRNA, dass die Teams aus Bulgarien, Irak, Kamerun, Bangladesch, Bosnien, Norwegen, Turkmenistan, Jordanien, Mongolei, Ukraine, China, Armenien, Aserbaidschan, Indonesien, Türkei, Rumänien, Jemen und Katar in den Iran kommen.



Die Gewinner des Namjou-Wettbewerbs, der vom 2. bis 4. Februar in Rasht stattfinden wird, qualifizieren sich für olympische Spiele 2020 in Tokio.