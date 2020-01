Seyyed Abbas Mousavi twitterte in Reaktion auf den Tweet des französischen Präsidenten am Sonntag: "Ich erinnere Monsieur Macron daran, dass der südlich des Iran gelegene Golf nur einen Namen hat. Das ist der Persische Golf. Ihre militärische Präsenz am Persischen Golf ist genauso falsch wie Ihre Namensgebung. Beide Fehler sind enorm, aber zu kompensieren".

In einem Tweet verwendete der französische Präsident einen falschen Namen, um sich auf den Persischen Golf zu beziehen.