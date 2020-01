Ganjzade als bester Karateka der Welt wird in Paris ausgezeichnet

Teheran (IRNA) - World Karate Federation gab bekannt, dass am Rande der Karate League 1, die in der französischen Hauptstadt stattfinden wird, die besten Karateka der Welt, darunter der Iraner Sajjad Ganjzadeh ausgezeichnet werden.



An Iraner wird zusammen mit Athleten aus Spanien, der Türkei, der Ukraine, China, Aserbaidschan, Japan, Kasachstan und Frankreich Preise vergebenen.



Ganjzadeh wurde kürzlich in Spanien, Marokko und China zum Meister der Premier League gekürt. Vor weniger als einer Woche gewann er auch die Goldmedaille bei Wettbewerben im chilenischen Santiago.