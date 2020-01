Diplomatische Konsultationen Zarifs am Rande des Internationalen Rosinen-Dialog 2020

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif und der indische nationale Sicherheitsberater Ajit Doval führten am Mittwochmorgen private Gespräche in Neu-Delhi.

Zarif und der nationale Sicherheitsberater Afghanistans, Hamdullah Mohib, diskutierten bei einem Treffen über regionale Entwicklungen, insbesondere nach der Ermordung vom General Ghasem Soleimani, und die jüngste politische Situation und die Friedensgespräche in Afghanistan.

Der Außenmnister von Estland Urmas Reinsalu traf sich am Mittwoch mit dem Außenminister des Iran in Indien, um die bilateralen Beziehungen, die jünsgsten Entwicklungen in Bezug auf JCPOA und die Entwicklungen in der Reion zu erörtern.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat sich vor Stunden in Indien mit dem Premierminister Narendra Modi getroffen. Die bilateralen Beziehungen, die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere im Energiebereich, die Zusammenarbeit im Chabahar-Hafen und die wichtigsten regionalen und internationalen Fragen waren die Hauptthemen des Treffens.

Zarif traf am Dienstag in Neu-Delhi in Indien ein, um am dreitätigen Rosinen-Dialog 2020, der vom 14. bis 16. Januar stattfindet, teilzunehmen.



Das Treffen und Gespräche mit hochrangigen Teilnehmern wird auf der Tagesordnung des iranischen Top-Diplomaten stehen.