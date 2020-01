Die Exporte aus der Aras-Freihandelszone um 100% gestiegen

Safar Shasfand kündigte in einem Gespräch mit IRNA die Exporte in den letzen neun Monaten in Höhe von 325 Mio. USD bekannt.

Er stellte fest, im gleichen Vorjahreszeitraum wurden 162 Millionen US-Dollar Waren aus dieser Region exportiert.

Er verzeichnete auch einen Anstieg der Importe in dieser Region in diesem Zeitraum um 31 Prozent.

In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres beliefen sich die Importe auf 44 Mio. USD und erreichten dieses Jahr 58 Mio. USD.

Die Freizone Aras befindet sich im Nordwesten des Iran, in der Grenzregion zwischen dem benachbarten Armenien, Aserbaidschan und der Autonomen Republik Nachitschewan