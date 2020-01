100 ausländische Athleten nehmen am Pahlavani-Wrestling-Turnier in Stadt Bojnurd teil

Bojnurd (IRNA) - 100 ausländische Athleten werden an der 3. Pahlavani-Wrestling-Weltmeisterschaft teilnehmen, die in der Stadt Bojnurd in der Provinz Nord-Khorasan stattfinden wird.

Der Generaldirektor der Sport- und Jugendabteilung von dieser Provinz, Koroush Bahadori, sagte in einem Gespräch mit IRNA, die Sportler aus 23 Ländern der Welt werden bei diesen weltweitigen Wettbewerben mit ihren Rivalen aus verschiedenen Ländern konkurrieren. Zu den teilnehmenden Ländern zählen Polen, Estland, die Türkei, Zypern, Ungarn, Südkorea, die Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, Bangladesch, Indien, Indonesien, Turkmenistan, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, der Irak, Afghanistan, Tansania, Uganda, Simbabwe und Cameron. "Die Athleten kommen aus 23 Ländern; 12 asiatische Staaten, sieben europäische und vier afrikanische Staaten", sagte Koroush Bahadori weiter. Die dritte Ausgabe der Pahlavani-Wrestling-Weltmeisterschaft findet vom 18. bis 22. Januar 2020 statt.