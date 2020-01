Iranische Architekturmesse beherbergt ausländische Unternehmen

Die acht ausländischen Teilnehmer an MIDEX 2020 kommen aus Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Südkorea und China.



Staatliche Organisationen und Institutionen haben Kompetenzen im Bereich Architektur und Innendekoration sowie ihre neuesten Errungenschaften in der Nanotechnologie und Biotechnologie vorgestellt.



Fertighäuser, neue Installationstechnologien, Innenausstattung, verschiedene Arten von Vorhängen, Tapeten, dekorative Verkleidungen, Sport- und Unterhaltungsmöbel, Gebäudesicherheitssysteme usw. wurden an der Ausstellung, die am 17. Januar endet, ausgestellt.