Gharibabadi und IAEA-Generaldirektor erörtern Atomabkommen

Bei diesem Treffen wurden auch die Zusammenarbeit und die Beziehungen zwischen dem Iran und der IAEO im neuen Jahr erörtert.



Nach dem einseitigen und illegalen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen bemühte sich der Iran, das Atomabkommen zu erhalten, wenn die europäischen Parteien ihren Verpflichtungen nachkommen. Aber nachdem fast zwei Jahre vergangen sind, konnten die europäischen Parteien ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. Um ein Gleichgewicht zu erreichen, unternahm der Iran Schritte, um seine Verpflichtungen aus dem Deal zu reduzieren.



Am 5. Januar veröffentlichte der Iran eine Erklärung, in der er den fünften und letzten Schritt zur Reduzierung seiner Verpflichtungen im Rahmen des Abkommens ankündigte.



Das Nuklearprogramm der Islamischen Republik Iran unterliegt keinen operationellen Beschränkungen mehr, einschließlich Anreicherungskapazität, Anreicherungsprozentsatz, Menge an angereichertem Material sowie Forschung und Entwicklung, heißt es in der Erklärung der iranischen Regierung.



Aber die iranische Regierung wird wie bisher seine Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) fortsetzen.