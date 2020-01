Jeder neue britische Fehler wird mit einer Reaktion von Teheran beantwortet

Teheran (IRNA) - Das iranische Außenministerium verurteilte in einer am Montag veröffentlichten Erklärung die illegale und unprofessionelle Aktion des britischen Botschafters in Teheran und seine erdächtige Anwesenheit bei einer internen Kundgebung in Teheran und die von anderen britischen Behörden in diesem Zusammenhang vorgebrachte "unangemessene Aussagen".