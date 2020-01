Zarif unterzeichnet das Gedenkbuch für Sultan Qabus

Sultan Qabus bin Said starb am Freitag im Alter von 79 Jahren an einer schweren Krankheit.



Nachdem sein Tod bekannt wurde, rief der Königliche Gerichtshof von Oman eine dreitägige Staatstrauer aus und wählte den 65-jährigen Haitham bin Tarek zum Nachfolger von Sultan Qabus.



Zarif reiste am Sonntag nach Maskat, um an den Trauerzeremonien von Sultan Qabus bin Said teilzunehmen, und traf auch seinen Nachfolger Haitham bin Tarek.



Der Minister drückte sein Beileid aus und brachte die Bereitschaft des Iran zum Ausdruck, die freundschaftlichen und alten Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu entwickeln und zu vertiefen.