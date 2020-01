Rohani hofft auf die Vertiefung der Beziehungen zwischen Teheran und Maskat in allen Bereichen

Teheran (IRNA) - Der Präsident sandte eine Botschaft an den neuen Sultan von Oman Haitham bin Tariq Al Said, um ihm zu seiner Ernennung zu gratulieren, und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die Beziehungen zwischen Teheran und Maskat in allen Bereichen weiter vertiefen werden.

„Die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Oman wurden während der Zeit des verstorbenen Sultans Qaboos bin Said auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens gegründet“, teilte er mit.



„Ich hoffe, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in der Amtszeit Ihrer Majestät mit Ihrer Weisheit weiter vertiefen“, fügte er hinzu.



Abschließend wünschte Rohani dem neuen Sultan Gesundheit und Erfolg und dem muslimischen Volk von Oman Wohlstand und Glück.