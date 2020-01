Der Emir von Katar kommt in Teheran an

Nach dem Märtyrertod des Generals Ghasem Soleimani diskutierten Hassan Rouhani und Scheich Tamim bin Hamad Al Thani telefonisch am Donnerstag.

In diesem Telefongespräch betonten die beiden Seiten auf die Kapazitäten des Iran und Katars, um all diese Kapazitäten zur Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Teheran und Doha in allen Bereichen zu nutzen.

Dies ist Al Thanis erste Reise nach Teheran, nachdem er 2013 zum Emir seines Landes ernannt wurde.

In der Zwischenzeit traf sich der katarische Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am 4. Januar in Teheran mit seinem iranischen Amtskollegen Mohamad Javad Zarif und diskutierte die neuesten regionalen und internationalen Fragen.