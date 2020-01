Iran unter den einführenden Staaten

Nanotechnologie-Experten haben in den letzten Jahren brilliert. Gemäß den vorhandenen Angaben hatte der Iran im Jahr 2001 nur etwa 10 Artikel veröffentlicht und weltweit den 57. Platz belegt.



Doch nach den ungehinderten Bemühungen der Wissenschaftler hat das Land in kurzer Zeit den vierten Platz weltweit belegt.



Die Aktivitäten auf dem Gebiet der Nanotechnologie beschränken sich nicht nur auf die wissenschaftliche Produktion, sondern derzeit sind rund 220 Unternehmen auf diesem Gebiet spezialisiert und stellen rund 610 nano-technologische Produkte her.