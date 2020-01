Arbeitsgruppe für konsularische Angelegenheiten von Flugzeugopfern gebildet

Seyyed Abbas Mousavi sprach den Angehörigen aller Opfer des Flugzeugabsturzes sein Mitgefühl aus und sagte, dass eine Sonderarbeitsgruppe im iranischen Außenministeriums gebildet worden sei, um die konsularischen Angelegenheiten der Opfer des Unfalls unverzüglich zu verfolgen und die Anfragen ihrer Familien zu beantworten.

Mousavi fügte hinzu, iranisches Außenministeriums habe außerdem allen politischen und konsularischen Vertretungen der Islamischen Republik Iran sowie ihren Inlands- und Flughafenbüros angewiesen, die Anfragen der Familien sorgfältig zu behandeln.

Am Mittwoch stürzte eine Boeing 737-800 der Ukraine International Airlines in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran kurz nach dem Start mit 176 Personen an Bord ab. Keiner der Insassen überlebte den Absturz.