Zarif kommt in Maskat an

Teheran (IRNA) – Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif ist vor wenigen Minuten in Maskat eingetroffen, um an der Gedenkfeier von den verstorbenen Sultan von Oman Kabus bin Said teilzunehmen und sich mit dem neuen neuen Sultan von Oman, Haitham bin Tarik, zu treffen.

Der omanische Sultan Kabus bin Said ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Im Oman wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Zum Nachfolger wurde sein Cousin ernannt, der bisherige Kulturminister Haitham bin Tarik Al Said. Gestern kondolierte Mohammad Javad Zarif auf seinem Twitter-Account auf Arabisch zum Tod des Sultans von Oman und bezeichnete er den Tod von Sultan Kabus bin Said als ein großer Verlust für die Region. Er gratulierte auch Haitham bin Tarek zu seiner neuen Position. Während dieser Reise nach Oman traf sich Irans Außenminister mit dem neuen Sultan von Oman. Er sagte bei diesem Treffen, der Iran sei bereit, die beiderseitigen freundschaftlichen Beziehungen zu entwickeln und zu vertiefen.