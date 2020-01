Zarif telefoniert mit seinen dänischen, finnischen, schwedischen und katarischen Amtskollegen

Mohamad Javad Zarif, Jeppe Kofod, Pekka Haavisto, Ann Lindeen und Shaykh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tauschten sich über die neuesten regionalen und internationalen Ereignisse sowie über andere Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse aus.



Auch der iranische Topdiplomat sprach mit seinem kanadischen Amtskollegen Francois-Philippe Champagne über den tragischen Flugzeugabsturz der Boeing 737 der Ukraine International Airlines (UIA), der am frühen Mittwoch kurz nach dem Start in der Nähe des Flughafen Imam Khomeini abgestürzt war. Bei dem Absturz kamen alle 176 Insassen an Bord ums Leben.