Iran sieht den Angriff auf US-Militärbasis in Übereinstimmung mit seinem Recht auf Selbstverteidigung

Der iranische Diplomat sagte diese Erklärungen in einem Brief, der am Mittwoch an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, und an den Präsidenten des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UNSC) gerichtet wurde.

Noch vor dem Raketenangriff der Islamischen Republik Iran auf die US-Militärbasis beschrieb er in einem Brief die Rache für den Märtyrertod des Generals Ghasem Soleimani als "Märtyrer der Quds" in Übereinstimmung mit seinem Recht auf Selbstverteidigung.

Takhte-Ravanchi erläuterte beim Trefen mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, die Haltungen des Iran gegen die provokativen Aktionen der USA in Bezug auf den Märtyrertod von General Soleimani, und erklärte, dass der Iran bereit sei, mit den regionalen Ländern zu verhandeln und zu kooperieren, die Spannungen zu reduzieren.

In Bezug auf die Rolle, die der Iran bei der Bekämpfung des Terrorismus und dem Scheitern von Daesh spielt, beschrieb er General Soleimani als einen einzigartigen Helden im Iran und in der Region und fügte hinzu, dass fünf Millionen Menschen an der Beerdigung vom iranischen General Ghasem Soleimani in der Stadt Teheran und anderen Städten im Iran und im Irak teilgenommen hätten. Dies zeige den Fehlkalkulation der USA bei diesem Terroranschlag.

Er kritisierte die Nichterteilung des Visums an den iranischen Außenminister Mohamad Javad Zarif und die illegalen Beschränkungen für iranische Diplomaten den Vereinten Nationen und wies darauf hin, dass diese US-Aktion einen klaren Verstoß gegen das Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und den USA darstelle.

Er fügte hinzu, der Iran erwarte, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen angesichts des zunehmenden Drucks und der zunehmenden Beschränkungen für iranische Diplomaten bei der Bewältigung dieses offensichtlichen Verstoßes gegen internationale Gesetze und Vereinbarungen schneller und wirksamer vorgeht.