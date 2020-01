Takhte-Ravanchi: Die US-Regierung will keinen Dialog

Majid Takhte-Ravanchi sagte am Donnersatg in einem Gespräch mit IRNA, USA verweigern einerseits iranischem Außenminister Visum für die Teilnahme an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates und US-Militär tötete anderseits iranischen Topgeneral Ghasem Soleimani. Inzwischen behauptete der US-Präsident, er sei bereit, mit dem Iran zu verhandeln, um eine Einigung zu erzielen und in gemeinsamen Fragen zusammenzuarbeiten. Sehen Sie Trump in diesen Behauptungen als wahr an?

Er fügte hinzu: "Seit mehr als eineinhalb Jahren nach dem US-Ausstieg aus dem iranischen Atomabkommen verhängten die Vereinigten Staaten viele Sanktionen gegen den Iran und haben durch diese Sanktionen einen enormen Druck auf das iranische Volk ausgeübt. Nach unserer Meinung ist dies wirtschaftlicher Terrorismus, der gegen das Gesetz und gegen das Völkerrecht verstößt".

Takhte-Ravanchi betonte auch, leider wurde der Anführer der Quds-Brigaden der Streitkräfte der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) Ghasem Soleimani bei einem US-Raketenangriff getötet, und die US-Regierung habe ein neues Kapitel der Feindseligkeit gegenüber dem iranischen Volk aufgeschlagen.