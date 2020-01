Rohani: USA sind in ihren gesetzten regionalen und globalen Zielen gescheitert

Er fügte hinzu: „Sie [USA] versuchten Zwietracht in der Region zu säten und Angst und Spaltung in der Region und Distanz zwischen der irakischen Regierung und dem iranischen Volk und der iranischen Regierung und dem iranischen Volk auszulösen. Sie versuchten zudem die regionalen Entwicklungen und die vollständige Befreiung der Region von Terroristen zu beeinträchtigen. Sie sind aber glücklicherweise in allen ihren gesetzten Zielen gescheitert“.



Irans Staatschef betonte, dass die Amerikaner durch ihr Verbrechen den größten Fehler der Geschichte begangen. Er verwies zudem auf Vergeltungsmaßnahme des Landes, am Mittwochmorgen zwei US-Stützpunkte im Irak zu bombardieren und sagte, dass USA eine sehr starke Antwort erhalten haben.