Iranische Streitkräfte werden eine umso überwältigendere Antwort auf jede US-Bösartigkeit geben

Baqeri gab diese Erklärungen ab, nachdem er sich auf die Vergeltungsmaßnahme der islamischen Revolutionsgarden (IRGC) in den frühen Morgenstunden des Mittwochs gegen den US-Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad in der westirakischen Provinz Anbar und ein weiterer Militärstützpunkt in der Nähe der irakischen Stadt Erbil als Reaktion auf die Ermordung von Befehlshaber der Qods-Brigaden, Generalmajor Qassem Soleimani, durch USA bezogen hatte.



Iranisches General sagte, dieser Angriff sei nur ein kleiner Teil der Fähigkeiten der Streitkräfte der Islamischen Republik.



„Heute ist es an der Zeit, dass die bösen US-Behörden die Macht der Islamischen Republik verstehen und sich für eine prinzipienbasierte Methode entscheiden und so schnell wie möglich ihre Terrorarmee aus der Region abziehen“, fügte er hinzu.