IRGC: Jede weitere Aggression wird eine umso schmerzhaftere und vernichtendere Reaktion erhalten

Die Erklärung warnte die Vereinigten Staaten, dass jede weitere Aggression oder Bewegung eine umso schmerzhaftere und vernichtendere Reaktion erhalten wird.



In der Erklärung heißt es: „IRGC warnen US-Verbündete, die Stützpunkte für die [amerikanische] Terrorarmee bereitstellen ... dass jedes Land, das als Ursprung von kriegerischen und aggressiven Angriffen in irgendeiner Form gegen die Islamische Republik Iran dient, ins Visier genommen wird“.



IRGC erklärten weiter, dass sie nicht zwischen den USA und Israel unterscheiden werden, wenn sie sich an der Ermordung des iranischen Nationalhelden rächen.

„Wir empfehlen dem amerikanischen Volk, amerikanische Soldaten aus der Region abzuziehen, um weitere Schäden zu verhindern“, heißt es am Ende der Erklärung.



IRGC gaben am Mittwochmorgen in einer Erklärung bekannt, dass in Reaktion auf tödlichen US-Angriff auf iranischen Generalmajor Qasem Soleimeni mehr als ein Dutzend ballistischer Raketen aus Iran auf zwei US-Luftwaffenstützpunkte im Irak abgefeuert worden ist.



Irans Außenminister Mohammed Javad Zarif twitterte nach Irans Vergeltungsmaßnahme: „Wir streben nicht nach einer Eskalation oder Krieg, aber wir werden uns gegen jede Aggression verteidigen“. Er bezeichnete diese Reaktion als „Akt der Selbstverteidigung“.