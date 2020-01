Ein ukrainisches Passagierflugzeug stürzt im Iran ab: Alle Passagiere wurden getötet

Teheran (IRNA) – Ein Passagierflugzeug der Ukraine International Airlines stürzte an diesem Mittwoch in der Nähe des Teheraner Imam-Khomeini-Flughafens in der iranischen Hauptstadt Teheran ab.

Der Absturz ereignete sich am Mittwochmorgen in der Nähe des Teheraner Imam-Chomeini-Flughafens. Dort war die Boeing 737 mit insgesamt 176 Passagieren und Crew-Mitgliedern an Bord kurz zuvor gestartet. Die um kurz nach 05.00 Uhr Ortszeit gestartete Maschine mit der Flugnummer PS752 stürzte offenbar nahe dem Teheraner Vorort Parand. Das Flugzeug hätte in der ukrainischen Hauptstadt Kiew landen sollen. Bei dem Absturz sind nach Angaben des Sprechers der Hilfsorganisation iranischer Halbmond alle Insassen ums Leben gekommen. Mojtaba Khaledi sagte am Mittwochmorgen in einem Gespräch mit IRNA, es seien alle 176 Passagiere und Crewmitglieder getötet worden.