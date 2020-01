Oman strebt echte Stabilität in der Region an

Yusuf bin Alawi erklärte am Dienstag bei der Eröffnungszeremonie des Tehran Dialogue Forums 2020 in der iranischen Hauptstadt: "Ich bin sicher, dass der Iran seine Sicherheit stärkt und diese Anstrengungen ständig unternimmt und dass wir Partner sind. Diese Partnerschaft hat bereits die wichtigsten Schritte erreicht".

Der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karzai sagte auch bei dieser Eröffnungszeremonie: "Wir hoffen, dass die Vereinigten Staaten zu den freundschaftlichen Beziehungen mit dem Iran zurückkehren und ihre Verpflichtungen in Afghanistan und im Rahmen des Atomabkommens erfüllen werden".

Der omanische Außenminister Yusuf bin Alawi und der ehemalige Präsident Afghanistans Hamid Karzai haben sich am Dienstag separat mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif zusammengetroffen, um die Fragen von beiderseitigem Interesse zu erörtern.

Das "Teheran Dialogue Forum 2020" wurde am Dienstagmorgen, dem 7. Januar, in der iranischen Hauptstadt in Anwesenheit des omanischen Außenministers Yusuf bin Alawi und des ehemaligen Präsidenten Afghanistans Hamid Karzai sowie der Botschafter aus Russland, Norwegen und mehrerer anderer hochrangiger Offizielle aus den Nachbarstaaten eröffnet.