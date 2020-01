Yusuf bin Alawi und Hamid Karzai treffen sich mit Irans Außenminister

Das "Teheran Dialogue Forum 2020" wurde am Dienstagmorgen, dem 7. Januar, in der iranischen Hauptstadt in Anwesenheit des omanischen Außenministers Yusuf bin Alawi und des ehemaligen Präsidenten Afghanistans Hamid Karzai sowie der Botschafter aus Russland, Norwegen und mehrerer anderer hochrangiger Offizielle aus den Nachbarstaaten eröffnet.