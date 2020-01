Zarif: Iraner reagierten auf grundlose Behauptungen von Trump

Zarif schrieb auf seinem Twitter-Account: "Trump bedroht den Iran mit Verstößen gegen das Völkerrecht - auch Kriegsverbrechen wie Gewaltanwendung, unangemessene Reaktion und Bombardierung kultureller Stätten. Das iranische Volk hat heute auf diese Drohungen geatwortet".

"Hofft er immer noch, das iranische Volk zu erschrecken? oder ist ihm klar, dass er die USA in ein Schurkenregime verwandelt hat?", fügte er hinzu.

In anderem Post auf Twitter-Account schrieb er: "Was die USA bei ihrer terroristischen Ermordung von Anti-ISIS-Helden erreicht haben, ist eine globale Anti-US-Wut und weltweite Groll, die in der Zeitgeschichte nicht beisspiellos ist. Das Ende der bösartigen US-Präsenz in Westasien hat begonnen".

In Bezug auf das Teheran Dialog Forum, das am Dienstag vom iranischen Außenministerium abgahalten wird, erklärte er per Twitter: "Während die USA die Charta der Vereinten Nationen und ihre katastrophalen Abenteure ablehnen, fördern sie Extremismus und Terror. Morgen werden wir das Teheraner Dialogforum veranstalten und Wege diskutieren, wie regionale Sicherheit erreicht werden kann, einschließlich der Hormuz-Friedensinitiative (HOPE)".

Bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen von Bagdad am Freitagmorgen wurde der höchstrangige iranische Generalmajor in Bagdad als Märtyrer getötet. Das amerikanische Militär hat die Operation auf direkte Anweisung von US-Präsident Donald Trump ausgeführt.

Die USA haben nach den Worten von Donald Trump 52 iranische Ziele ins Visier genommen, die das Militär angreifen wird, falls Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen attackiert werden sollten.