Bedrohen Sie niemals die iranische Nation

Als Reaktion auf die Drohung des US-Präsidenten, 52 wichtige Ziele im Iran anzugreifen, darunter kulturelle Stätten richtete Rohani sich direkt an Trump: „Diejenigen, die sich auf die Nummer 52 beziehen, sollten sich auch an die Nummer 290 erinnern“.



Die Zahl 290 steht symbolisch für die 290 iranische Passagiere auf den Iran Air-Flug 655, der am 3. Juli 1988 vom Raketenkreuzer USS Vincennes über der Straße von Hormus abgeschossen wurde, wobei alle 290 Menschen an Bord getötet wurden.



Die USA haben nach den Worten von Donald Trump 52 iranische Ziele ins Visier genommen, die das Militär angreifen wird, falls Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen attackiert werden sollten.