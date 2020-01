Zarif bezeichnet mangelndes Verständnis für Fakten der Region als strategischen Fehler Europas

Bei separaten Telefongesprächen mit Heiko Maas und Dominic Raab am Montagabend erörterten die Politiker die jüngsten regionalen Entwicklungen und JCPOA.



Alle drei Diplomaten betonte, wie wichtig sei, um eine Eskalation der Spannungen in der Region zu verhindern.



Irans Topdiplomat kritisierte die USA aufs Schärfte und machte die Regierung dieses Landes für jede Spannung und Unsicherheit in der Region verantwortlich, insbesondere nach einem Terroranschlag am Freitagmorgen in Bagdad, bei dem der iranische Generalmajor Qasem Soleimani getötet wurde.

Zarif kritisierte auch, dass Europa keine praktischen Schritte unternommen habe, um die im Atomabkommen festgelegten Verpflichtungen umzusetzen.