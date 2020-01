Name von General Soleimani erschüttert immer noch das Nest von Zionisten

Sie erklärte am Montag bei Trauerzeremonie von Generalmajor Ghasem Soleimani an der Universität von Teheran: "Heute haben die Gedanken und der Dschihad meines Vaters die Front des Widerstands in eine institutionalisierte und siegreiche Schule verwandelt. Die USA sollten wissen, dass die Schüler der Khomeini-Schule und der Khamenei-Schule, solange sie noch leben, die Terroristen und Takfiris einschüchtern werden".

"Herr Trump! Seine Versuche, die beiden Völker des Iran und des Irak mit einem strategischen Fehler und der Ermordung zweier großer Mudschaheddin zu trennen, hat eine historische Verbindung zwischen den beiden Völkern des Iran und des Irak sowie ihren ewigen Hass auf die Vereinigten Staaten verursacht“, fügte sie hinzu.

General Ghasem Soleimani sagte zuvor: "Ich sage Ihnen, Herr Trump, wir sind Unterstützer von Imam Hussein, wir haben schwierige Momente erlebt, wir werden auf Sie warten, aber Sie wissen, dass dieser Krieg die Zerstörung all Ihrer Besitztümer bedeutet. Du beginnst diesen Krieg, aber wir werden ihn beenden".

"Familien von amerikanischen Soldaten in Westasien, die die Niederlage der USA in den syrisch-irakischen Kämpfen im Libanon, in Afghanistan, im Jemen und in Palästina erlebt haben, werden diese Tage damit verbringen, auf den Tod ihrer Kinder zu warten", fügte sie hinzu.

"Verrückter Trump, denke nicht, dass mit dem Märtyrertod meines Vaters alles vorbei ist. Wir wollen wie mein Vater zusammen mit dem Obersten Führer Ayatollah Khamenei sein", sagte sie zu Trump.

Zeinab Soleimani stellte fest, dass jeder wissen sollte, dass "mein Vater im Herzen des iranischen Volkes und der Freiheitlieber in der ganzen Welt für immer steht".