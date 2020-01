Märtyrer Generalmajor Soleimani: Trauermarsch in Teheran

Millionen Iraner in Hauptstadt sind in schwarz gekleidet und weinen, sie halten Bilder der Märtyrer des Widerstands und des Obersten Führers des Iran in die Höhe.



In Sprechchören forderten Menschen Rache für die Kriminellen, sie riefen „Tod für Amerika“ und „Tod für Israel“.



Heute wird der Oberste Führer des Landes an der Universität Teheran das Totengebet verrichten.



Die Körper von Generalmajor Qasem Soleimani, sowie seiner Gefährten sind am Samstag in Iran eingetroffen. Nach Ahvaz und Mashhad wurde heute Morgen General Soleimanis Körper zur Beisetzung in Teheran transportiert.



Den Märtyrertod von General Qasem Soleimani durch die USA hat Iraner empört. Zudem versammeln sich in allen Städten des Landes die Menschen, um terroristische Maßnahmen der Trumps Regierung zu verurteilen.