Zukunft des Atomabkommens wird heute Abend bestimmt

Abbas Mousavi sagte, vorher habe Teheran einige Entscheidungen über seinen fünften Schritt getroffen, aber die heutige Sitzung werde aufgrund der aktuellen Situation definitiv die vorherigen Entscheidungen beeinflussen. „Die heutige Entscheidung wird die Politik des Iran in Bezug auf die Zukunft des Nukleardeals bestimmen.“



Zarif nach Brüssel eingeladen



Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, hat den iranischen Außenminister Zarif nach Brüssel eingeladen. Iranischer Diplomat sagte in Bezug auf Zarifs eventuelle Reise in die Hauptstadt der Europäischen Union: „Bis jetzt wurde noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen“.