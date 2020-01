Direktflug zwischen Isfahan und Maskat gestartet

In einem Gespräch mit IRNA erklärte der Geschäftsführer der Flughäfen der Provinz Isfahan, Hasan Amjadi, der Flug werde planmäßig immer am Samstag starten, sodass 160 Reisenden in Dubai landen.



Er fügte hinzu, dass diese Maßnahme zur Förderung des Tourismus zwischen den beiden Ländern, insbesondere im Gesundheitssektor, und zum Wohl der Fahrgäste beitrage.



Amjadi sagte weiter, dass es derzeit sieben Flüge von Isfahan nach Istanbul, Dubai, Doha, Nadschaf, Kuwait, Bagdad und Maskat gibt.