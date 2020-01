Teheran (IRNA) – Die Flagge des Iran als Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen 2020 in Lausanne wurde in Anwesenheit von Behörden der sportlichen Karawanen im olympischen Jugenddorf in der Schweiz gehisst.

Die 3. Runde der Olympischen Jugend-Winterspiele 2020 findet vom 9. bis 22. Januar 2020 im olympischen Jugenddorf in der Schweiz statt. 6 Sportler und Sportlerinnen werden unter der Führung des Leiters der iranischen Föderation, Seyyed Abdi Eftekhari, der Iran bei diesen Wettbewerben vertreten.