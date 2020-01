Iran kann eine Lösung zur Beseitigung der Hindernisse auf dem Weg zur Beschaffung von Medikamenten finden

Bei einer Zeremonie in Teheran am Donnerstag anlässlich des Nationalen Tages der Krankenschwestern sagte Eshaq Jahangiri, der Iran könne fast jedes Hindernis überwinden, das die Beschaffung der für das Land erforderlichen Medikamente behindert habe.



Er merkte an, dass das Wachstum einheimischer Medikamente und medizinischer Geräte dazu beigetragen habe, viele der Hindernisse zu beseitigen, die durch die US-Sanktionen für den Gesundheitssektor entstanden seien.



Er kritisierte die USA, „weil sie behaupteten, sie hätten den iranischen medizinischen Sektor nicht sanktioniert“. „Wie ist es möglich, die notwendigen Medikamente bereitzustellen, wenn der Ölsektor des Landes - als Haupteinnahmequelle - sanktioniert wird?“.



Abschließend sagte er, in den letzten neun Monaten und in Anbetracht der Sanktionen belief sich das Volumen des iranischen Wirtschaftsaustauschs mit Weltländern auf mehr als 70 Milliarden US-Dollar, die bis zum Ende des iranischen Jahres (21. März 2020) 100 Milliarden US-Dollar erreichen werden, sagte der erste iranische Vizepräsident.