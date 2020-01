Der Iran exportiert täglich rund 50 Millionen Kubikmeter Gas

Hassan Montazer Torbati erklärte am Mittwoch in der Stadt Mashhad, der Iran exportiere Gas nach Nachitschewan, in den Irak, in die Türkei und nach Armenien. Der iranische Privatsektor importiere auch Gas aus Turkmenistan und exportiere es in andere Länder.

Er sagte weiter: "Die Gasindustrie des Landes ist nach der Islamischen Revolution gewachsen. Wir verlassen uns daher nicht auf die Entwicklung von Gasleitungen und -netzen im Ausland, sondern auf unsere eigenen Fähigkeiten, weshalb Sanktionen keine Auswirkungen auf die Umsetzung von Plänen haben".

Torbati fügte hinzu, der Iran könne auch mehr als 900 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag produzieren.